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        Özel bireylerden Kastamonu Valisi'nin eşine özel veda programı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:10
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        Özel bireylerden Kastamonu Valisi'nin eşine özel veda programı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Valiler Kararnamesiyle Muş Valisi olarak atanan Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır için özel bireyler ve aileleri veda programı düzenledi.

        Merkez Spor Salonu'nda Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince işletilen Mutlu Kafe'de düzenlenen programa gelen Bahar Çakır'ı özel bireyler ve aileleri kapıda karşıladı. Bu sırada duygusal anlar yaşadı.

        Vali Avni Çakır'ın talimatıyla açılan kurslarda eğitim gören özel öğrencilerden oluşan ritim grubu, Bahar Çakır'a gösteri sundu.

        Bahar Çakır, burada yaptığı konuşmada, organizasyondan çok memnun kaldığını söyledi.

        Eşinin görevi dolayısıyla 3 yıldır Kastamonu'da bulunduklarını belirten Çakır, "Sizlerle gün gün artan sayıyla tanıştık. Kardeş olduk. Evlatlarınız, evlatlarımız oldu. Onların gelişimlerine tanıklık ettik. Gelişmeler gördükçe sizlerle birlikte mutlu olduk. Acı günümüz olmadı çok şükür. Yükselen bir ivmeyle yürüdü her şey." dedi.

        Son atama kararıyla ilden ayrılmak durumunda olduklarını aktaran Çakır, "Gitmeden sizleri de görmek istedim. Evet, fiziksel olarak buradan ayrılıyor olabiliriz ama gönül heybemizi doldurduğumuzu görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hep gönlümde kalacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hep güzel haberlerinizi alalım inşallah." diye konuştu.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise vedadan dolayı üzüldüklerini belirterek, "Geldikleri ilk günden bu yana hizmet ve iyi niyet noktasında çok şeyler kattılar. Eşi Bahar Hanımefendi, Sayın Valimiz bütün kurumlarda en büyük destekçimiz oldu. Onlardan önce inanılmaz zor günlerimiz vardı. Çocuklarımızın, ailelerimizin her zaman yanındalardı." ifadelerini kullandı

        Doğuştan ensefalosel hastası olarak dünyaya gelen 9 yaşındaki Yiğit Keskin'in ameliyatında Valilik tarafından destek verildiğini dile getiren Boyraz, "Yiğit'imiz şu anda ayakta ve kendi başına yürüyor. Allah nasip ederse Muş'a Yiğit'imiz ile birlikte gideceğiz." dedi.

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