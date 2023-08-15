Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muş Valisi olarak atanan Avni Çakır için Kastamonu'da veda programı düzenlendi

        Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Avni Çakır için veda programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi olarak atanan Avni Çakır için Kastamonu'da veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Avni Çakır için veda programı yapıldı.

        Çakır, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ndeki programda, Kastamonu'da 3 yıl 2 ay görev yaptığını söyledi.

        Görev süresince elinden geldiğince belediye başkanları ve il müdürlerine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Çakır, "Şahsen kendim için ölçüp biçtiğimde her ne kadar eksiklerimiz de olsa alnımızın akıyla buradan ayrıldığımı düşünüyorum. Bu da tamamen sizlerin, değerli mesai arkadaşlarımızın sayesinde oldu." dedi.

        Çakır, burada dolu dolu yıllar geçirdiğini dile getirerek, "Çok güzel günlerimiz oldu. Zorlu günlerimiz oldu ama Kastamonu gerçekten öyle güzel memleket ki zorluğu bile güzel. Samimiyetimle söylüyorum. Ne kadar muhteşem bir ortamda, ne kadar güzel şartlarda yaşadığımızı vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde hissetmesi lazım." diye konuştu.

        Çok yetkin insanlarla çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Çakır, "Gerçekten burası zorlu bir coğrafya ama muhteşem bir coğrafyaydı ve buradaki kaliteli insanlar sayesinde bu zorluklar kolay geldi. Kastamonu'yu tekrardan anlatmak istemiyorum gerçekten eşimle ben bu şehrin aşığı olduk. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eski bakan Murat Başesgioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        Özel bireylerden Kastamonu Valisi'nin eşine özel veda programı
        Özel bireylerden Kastamonu Valisi'nin eşine özel veda programı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 kişi yaralandı
        Jandarmanın tanıtım tırı şehit ve gazilerin yanında oluyor
        Jandarmanın tanıtım tırı şehit ve gazilerin yanında oluyor
        Kastamonu'da hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya nakledildi
        Kastamonu'da hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya nakledildi
        Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne yaklaşık 10 bin kişi katıld...
        Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne yaklaşık 10 bin kişi katıld...