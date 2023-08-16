Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan F.Ç. ve Ö.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilen F.Ç. ve Ö.K. dün gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde 40 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.