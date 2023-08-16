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        Muş Valisi olarak atanan Kastamonu Valisi Çakır'a uğurlama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:03
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        Muş Valisi olarak atanan Kastamonu Valisi Çakır'a uğurlama
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        KASTAMONU (AA) - Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Avni Çakır için uğurlama töreni yapıldı.

        Valilik önünde düzenlenen programda konuşan Çakır, 18 Ağustos'ta Muş Valiliğinde görevine başlayacağını söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Çakır, Kastamonu'dan övgüyle bahsederek, "Kastamonu gerçekten isminin çok üzerinde bir şehir. 19 ilçesiyle binden fazla köyüyle,10 vilayete yakın bir şehri burada hep beraber yönetmeye çalıştık." dedi.

        Her kesimle eşit bir şekilde kucaklaşmaya gayret ettiklerini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

        "Bizim için gerçekten de Kastamonu'nun yeri bambaşka. Dostlarımızdan bazıları 'Siz bize Kastamonulu olarak Kastamonu’yu sevdirdiniz' dediler. Kastamonulular nasıl muhteşem bölgede nasıl bir muhteşem bir yerde yaşadıklarının çok farkında değiller. Lütfen anın kıymetini yaşayın. Hayat akıp geçiyor. Güzelliklerin keyfini çıkartın. Biz Kastamonu'ya doyamadık ama inşallah Muş'ta da sizler gibi güzel insanlarla karşılaşırız. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yapamadıklarımız, yaptıklarımızdan daha çok ama inanın tüm ekip arkadaşlarımıza gece gündüz bu güzel insanlara hizmet etmek için gayret ettik. Kendimi Kastamonu'nun bir evladı olarak da görüyorum. Haklarınızı helal edin."

        Çakır, konuşmasının ardından il protokolüyle vedalaştı. Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır vedalaşma esnasında duygulandı.

        Çakır ve eşi kentte ayrıldı.

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