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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 samanlık ile 6 bin balya saman zarar gördü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, 1 patoz makinesi ve 6 bin balya saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:43
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 samanlık ile 6 bin balya saman zarar gördü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, 1 patoz makinesi ve 6 bin balya saman zarar gördü.

        İlçeye bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi'nde Ali Cihan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Cihan'a ait bitişteki samanlığa sıçradı.

        Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Servis Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 samanlık,1 patoz makinesi ve 6 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

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