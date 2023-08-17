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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı 2 bisikletliden 1'i hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:17
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı 2 bisikletliden 1'i hayatını kaybetti
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 bisikletliden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Balcıoğlu (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Yağız A. (15) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 15 Ağustos'ta Ozan T. idaresindeki 37 PA 728 plakalı otomobil, bisiklet süren Yağız A. (15) ve İsmail B'ye (18) çarpmıştı.

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