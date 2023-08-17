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        Kastamonu'da kadın kuaförleri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:02
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        Kastamonu'da kadın kuaförleri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllü kadın kuaförleri, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yapıp onlara moral verdi.

        Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı üyeler, Kastamonu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kadın sakinlerinin saç kesimini ve çeşitli kişisel bakımlarını yaptı.

        Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, kişisel bakımın her yaşta kişinin kendisini iyi hissetmesi için önemli olduğunu söyledi.

        İnsan odaklı çeşitli etkinlik ve projeler yürüttüklerini, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgeye 9 oda üyesini gönderip ücretsiz tıraş ve berber hizmeti sunduklarını anlatan Kıcıroğlu, "Arkadaşlarımız orada odamızı güzel bir şekilde temsil ettiler. Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede misafirlerimizi de ayda bir kere tıraş yaptık. Odamızın imkanları doğrulusunda yardımlarda bulunuyoruz." dedi.

        Odaya kayıtlı 7 kadın kuaförle huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirerek saç ve çeşitli bakımlarını yaptıklarını belirten Kıcıroğlu, şunları kaydetti:

        "Orada erkek berberi olduğu için erkek berberi olarak hizmet vermiyoruz. Sadece kadın kuaförü arkadaşlarımız gönüllü olarak odamızın yardımlarıyla huzurevine gidip oradaki teyzelerimize yardımcı oldu. Bu süreci artık sürekli hale getirmek istiyoruz. 2 ayda bir buradaki teyzelerimizin saç bakımlarını yaparak onlarla sohbet etmek ve ziyaret ederek onları mutlu etmek bizi de aynı zamanda mutlu ediyor. Onların mutluluğu 'bizim de mutluluğumuz' diyoruz. Bu süreç devamlı olacak. Sevgi evlerindeki çocuklarımıza yardım etmek üzere de olacak. Herhangi bir talep olmadan kişilere ulaşacağız."

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