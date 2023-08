Kastamonu Valisi Meftun Dallı görevine başladı

KASTAMONU (AA) - Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğine atanan Meftun Dallı, görevine başladı.

Kocaeli Derince Kaymakamlığından Kastamonu Valiliğine atanan Dallı, valilik bahçesinde çiçeklerle karşılandı.

Dallı, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı.

Karşılama töreninin ardından valilik önünde gazetecilere açıklama yapan Dallı, evliyalar ve şehitler diyarına vali olarak gelmenin başlı başına şeref olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun güzel insanına hizmet etmenin, ömrünün en çok övünülecek ve en çok gurur duyacak anı olacağını belirten Dallı, "Ömrümüz durdukça da Cenabıallah'a şükredeceğiz. Bizim maksadımız, geliş sebebimiz buranın insanlarına hizmet etmek, başka bir şey değil. Hizmet düsturlarımız belli. Peygamber efendimizin 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' Osman Gazi'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' sözleri doğrultusunda çalışacağız." diye konuştu.

Kastamonu'nun güzel insanlarıyla iç içe olacağını dile getiren Dallı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların sesine, sözüne her zaman kulak vereceğiz. İhtiyaçları, sıkıntıları neyse bizi onlar yönlendirecek her zaman. Yarından itibaren dolaşmaya başlayacağız. Hem burayı hem ilçelerimizi, gidebildiğimiz her yere gideceğiz. Sizlerin de destekleriyle inşallah yüz akıyla buradaki görev süremizi tamamlayıp buradan insanların duasını alarak ayrılmayı Cenabıhak nasip etsin."

Vali Dallı, konuşmasının ardından makamına geçerek göreve başlama belgesini imzaladı.