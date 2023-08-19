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        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Kastamonu'da seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:57
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        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı üzerinde seyreden Volkan Açıkgöz idaresindeki 34 GDV 813 plakalı özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden Açıkgöz, yol kenarında aracı durdurarak, muavin ve yedek şoförü tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Otobüsün Kastamonu Otogarı'na yolcu almaya giderken alev aldığı öğrenildi.

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