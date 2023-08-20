Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Hüseyin A. (44) idaresindeki özel bir firmaya ait 55 RL 368 plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonet, Batı Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonetten mobilya malzemelerinin yola saçılması nedeniyle 57. Alay Bulvarı ulaşıma kapatıldı. Firmanın yoldaki malzemeleri kaldırması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Tosya'da trafik kazası 1 yaralı
        Tosya'da trafik kazası 1 yaralı
        Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi
        Kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti
        Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı görevine başladı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı görevine başladı