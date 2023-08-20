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        Kastamonu'da ağaç keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 17:21
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        Kastamonu'da ağaç keserken yaralanan kişi tedavi altına alındı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kestiği ağaçtan üzerine dal parçası düşen kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Köçekli köyü muhtarı Fehmi Yüntem, ağaç kestiği sırada kopan dal parçası üzerine düştü.

        Yaralanan Yüntem, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Yüntem'in beyin kanaması geçirdiği tespit edilmesi üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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