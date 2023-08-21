Milletvekili Uluay Tosya'yı ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Tosya'yı ziyaret etti.

AK Parti Tosya İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Uluay, burada yaptığı konuşmada, Tosya'da gerçekleştirilen devlet yatırımlarından bahsetti.

Güzel bir seçim çalışması yaparak iyi bir sonuç elde ettiklerini belirten Uluay, Tosya halkına destekleri için teşekkür ederek, "Kastamonu zor bir coğrafya. Sık sık dile getiriyoruz, Kastamonu'nun yol ağı 11 bin kilometre. Tüm köylerimizin asgari standardını sağlamış durumdayız. Yeterlimi değil. Hiçbir zaman hizmet yeterli olmaz. Her hizmetin mutlaka daha iyisi vardır. En iyisini vermekle mükellefiz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de AK Parti iktidarları döneminde Tosya'da hayata geçirilen çalışmalar ile yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcıların sorun ve sıkıntılarını direkt milletvekili Uluay ve diğer yetkililere iletme imkanı bulacaklarını söyledi.

Ziyarette, AK Parti Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Mehdi Yenikomşu, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar, AK Parti Tosya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Musaoğlu, partililer ve vatandaşlar yer aldı.