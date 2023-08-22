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        Deniz Feneri ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:57
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        Deniz Feneri ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak
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        KASTAMONU (AA) - Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına kırtasiye yardımında bulunacak.

        Dernek, ilk etapta maddi imkanı kısıtlı ilköğretim çağındaki 100 öğrenciye kırtasiye seti hediye edecek. Set içinde çanta, defter, sulu boya, defter, kalemtıraş, su matarası gibi okulda kullanılacak malzemeler bulunuyor.

        Deniz Feneri Derneği Temsilcisi Halit Bitkin, AA muhabirine, birçok alanda insani yardım sağlamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Tespitini yaptıkları ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemeleri hazırladıklarını belirten Bitkin, "Her yıl olduğu gibi ilk etapta 100 çocuğumuza kırtasiye setleri hazırladık. Bu setlerin içinde ilköğretimde okuyan çocuklarımızın ihtiyacı olan birçok ürün mevcut. İnşallah Kastamonu'daki bağışçılarımızın sayesinde çocuklarımıza bu emanetlerini teslim edeceğiz. Bu vesileyle bağışçılarımızdan yardım bekliyoruz." diye konuştu.

        Bitkin, bağışçıların emanetleri doğrulusunda birçok çocuğa ulaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

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