Kastamonu'da çıkan yangında ev ve 3 samanlık zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev ile 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Susuz köyü Ispalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın o sırada boş olan Yaşar Poyraz'a ait ev ile samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevredekiler yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında Poyraz'a ait ev ile 3 samanlık yandı.