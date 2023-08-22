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        Kastamonu'da çıkan yangında ev, samanlık, ahır ve garaj zarar gördü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 21:55 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:39
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        Kastamonu'da çıkan yangında ev, samanlık, ahır ve garaj zarar gördü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku zarar gördü

        İlçeye bağlı Karaçalar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın o sırada boş olan Satılmış ve Mehmet Deveci kardeşlere ait ev, samanlık, ahır ve garaja sıçradı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi.

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