Kastamonu'da çıkan yangında ev, samanlık, ahır ve garaj zarar gördü Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku zarar gördü

İlçeye bağlı Karaçalar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın o sırada boş olan Satılmış ve Mehmet Deveci kardeşlere ait ev, samanlık, ahır ve garaja sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu, samanlık, ahır, garaj ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi.