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        Kastamonu'da otomobilin hoparlöründe 5 bin 558 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:35
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        Kastamonu'da otomobilin hoparlöründe 5 bin 558 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin hoparlörüne gizlenmiş 5 bin 558 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin aracında yapılan aramada, hoparlör içerisine gizlenmiş şekilde 5 bin 558 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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