GÜNCELLEME - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkeze bağlı Eymür köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Helikopterle havadan da müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.