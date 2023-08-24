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        Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:17
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        Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kahvehanede 2 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kıraathanede yaptıkları kontrolde, çay ocağının arkasındaki küçük odada 2 elektronik kumar makinesi olduğunu belirledi.

        Makinenin içinde 3 bin 696 lira para olduğu tespit edildi.

        İşletme sahibine kumar oynamak için yer temin etmek, bir kişiye de kumar oynamak suçundan adli işlem yapıldı.

        Elektronik kumar makinelerine el konuldu.

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