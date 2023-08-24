Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kahvehanede 2 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kıraathanede yaptıkları kontrolde, çay ocağının arkasındaki küçük odada 2 elektronik kumar makinesi olduğunu belirledi.
Makinenin içinde 3 bin 696 lira para olduğu tespit edildi.
İşletme sahibine kumar oynamak için yer temin etmek, bir kişiye de kumar oynamak suçundan adli işlem yapıldı.
Elektronik kumar makinelerine el konuldu.