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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü projeler kapsamında 250 bin Avro hibe alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:06
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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü projeler kapsamında 250 bin Avro hibe alacak
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ programı kapsamında 2023 yılında 250 bin Avro Avrupa Birliği hibesi almaya hak kazandı.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nda mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

        Hızla değişen teknolojinin takip edilmesi ve teknoloji transferi konularında hayati önem taşıyan Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi kapsamında önemli adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

        "İlimizde mesleki eğitim programı uygulayan 15 proje ortağı lisemiz, proje boyunca Avrupa ülkelerine toplam 60 hareketlilik gerçekleştirecekler. İlimizden ilk, orta ve lise düzeyinden 17 okulumuzun ortağı olduğu Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesi boyunca da toplam 65 öğrenci ve öğretmenimiz Avrupa ülkelerine hareketlilik gerçekleştirerek farklı eğitim ortamları, dijital dönüşüm, sürdürülebilir bir yeşil çevre için karbon ayak izinin azaltılması gibi pek çok alanda Avrupa ülkelerindeki paydaşlarıyla koordineli faaliyetler yapma fırsatı bulacaklar. Önemli projelere imza atıldı. 154 bin 620 avro bütçeli Mesleki Eğitim Akreditasyonu Projesi ve 94 bin 815 avro bütçeli Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesi ile Müdürlüğümüz, 2023 yılı için yaklaşık 250 bin avroluk Avrupa Birliği hibesi almaya hak kazandı."

        Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası projelere ilimizdeki bütün okullarımızın isimlerini görmeyi hedefliyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerine de yer verildi.

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