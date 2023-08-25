Kastamonu'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğu babası kurtardı.
Bahçelievler Mahallesi'nde babasıyla yolda yürüyen 6 yaşındaki Ömer Asaf Tabur'a, sahipsiz köpekler saldırdı.
Baba Fatih Tabur, yere düşen çocuğunu kurtarmak için elindeki poşeti sallayarak köpekleri oradan uzaklaştırdı.
İlk saldıran köpeğin kolundan ısırdığı çocuk, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.