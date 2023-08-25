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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu, sezona galibiyetle başlamak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:38
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu, sezona galibiyetle başlamak istiyor
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        KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u yenerek sezona galibiyetle başlamak istiyor.

        Kastamonu Belediyespor, ligin ilk haftasında yarın deplasmanda Yenimahalle Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Antrenör ve takım kaptanı Serpil İskenderoğlu, AA muhabirine, ligin ilk maçını deplasmanda oynayacaklarını söyledi.

        Takıma yeni gelen oyuncuların güzel bir uyum yakaladığını anlatan İskenderoğlu, "Yarın deplasmanda Yenimahalle'yi yenerek sezona galibiyetle başlamak istiyoruz. İlk maç bizim için çok önemli, o nedenle kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Güzel bir sezon geçmesi temennisinde bulunan İskenderoğlu, "Kastamonu ve Türk hentbolu adına güzel bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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