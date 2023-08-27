Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Ortak ilgi alanları sayesinde tanıştığı Oğuzhan Koç ile evlenerek Kastamonu'daki bir köye yerleşen Şilili Christel Romina Vega Miranda Koç (32), yaptığı resimleri internet üzerinde farklı ülkelerdeki sanatseverlere ulaşıyor.

Kastamonu merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan Oğuzhan Koç, kendisi de resimle uğraştığı için sanat sitelerinde dolaşırken 4 yıl önce Şilili Christel Romina Vega Miranda ile tanıştı. Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, iki yıl önce evlenerek Koç'un köyündeki evine yerleşti.

Resim çalışmalarını sürdürmek için bir atölye isteyen Cristel'in talebini yerine getiren Oğuzhan Koç, evin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Christel Romina Vega Miranda Koç, atölyede çizdiği doğa ve insan temalı resimlerini farklı ülkelere internet aracılığıyla satıyor.

Koç, köydeki bir ahırın duvarını da resmetti.

Oğuzhan Koç, AA muhabirine, eşinin çocukluğundan bu yana resim yaptığını, evde oluşturdukları atölyede çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Resim yapmak için malzeme bulmakta zorlandıklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da tuvallerde kullanılan ham bez diye tabir edilen malzemeden bulamıyoruz. Almak için Ankara'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Bazen ben ahşaptan yapmaya çalışıyorum, bazen de oradan getiriyoruz. Eşim her zaman resim yapıyor, neredeyse boş vakti yok gibi. Zaman zaman büyük tablolar üzerine çalışmalar yaptığı için çalışmaları bazen 2-3 ay sürüyor. Daha çok insan temalı resimler yapıyor. Bazen de doğa ve hayvanları resmediyor. Kastamonu ile ilgili resimler de yapmak, bölge kültürünü tanıtmak istiyor."

Yaptığı resimleri sosyal medya aracılığıyla sattıklarını ifade eden Koç, "Bu çalışmaları İstanbul'da bir galeriye gönderiyoruz. Bunun dışında yurt dışına da satıyoruz. Eşimin çalışmalarının satışını daha çok Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Şu ana kadar İspanya, Hollanda, İngiltere, Dubai ve ABD'ye gönderdik. Şili'deki sanatseverler de talep ediyor ve oraya da gönderiyoruz." diye konuştu.

- "Kastamonu'yu çok sevdim"

Christel Romina Vega Miranda Koç da Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu'da doğanın çok güzel olduğunu anlatan Koç, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kastamonu kültürü çok güzel. Ben burada çok mutluyum. Çok güzel bir köy, çevresi güzel, burada bir sürü hayvan var. Komşular çok güzel. Köy hayatı bana çok iyi geldi. Ben sessizliği seviyorum. Atölyede çok çalışıyorum bunun için bana sessizlik lazım." ifadelerini kullandı.

Küçük şehirlerde bazı resim malzemelerine ulaşmakta güçlük çektiğini dile getiren Koç, "Türkiye'ye geldikten sonra çok güzel sanat malzemeleri buldum ama küçük şehirlerde bunları bulmak zor. İstanbul ve Bodrum'da sanat fuarlarına katıldım. Kastamonu'da da güzel kültür sanat merkezleri var. Kastamonu'yu çok sevdim. Eğer destek olunursa Kastamonu'nun tanıtımına da katkı sağlamak isterim. " dedi.