Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı binada hasar oluştu Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina ve odunlukta hasar oluştu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina ve odunlukta hasar oluştu.

İğdir köyünde Fatih Ertaş'a ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki odunluğa da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol alınan yangında, binanın üst katı ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, giriş kattaki bir oda da hasar gördü.