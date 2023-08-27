Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı binada hasar oluştu

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina ve odunlukta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı binada hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bina ve odunlukta hasar oluştu.

        İğdir köyünde Fatih Ertaş'a ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki odunluğa da sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol alınan yangında, binanın üst katı ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, giriş kattaki bir oda da hasar gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor
        Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor
        Milli Mücadele'nin simgesi İnebolu Denk Kayığı yeniden denizle buluştu
        Milli Mücadele'nin simgesi İnebolu Denk Kayığı yeniden denizle buluştu
        Küre Belediyesi halı saha turnuvası başladı
        Küre Belediyesi halı saha turnuvası başladı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'daki özel bireyler, Valla Kanyonu'nu gezdi
        Kastamonu'daki özel bireyler, Valla Kanyonu'nu gezdi
        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu, sezona galibiyetle başlamak...
        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu, sezona galibiyetle başlamak...