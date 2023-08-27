Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsız şüphelisi çaldığı düşünüyen para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen bir hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda olayın şüphelisi yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çaldığı düşünülen 118 bin 400 lira, 6 yarım altın, 2 çeyrek altın, bir çift altın küpe ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.