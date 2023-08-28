Kastamonu'da Ömerül Faruk Darende Huzurevi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nin açılış töreni düzenlendi.

Kentteki Darende ailesiyle belediye iş birliğince Rauf Denktaş Caddesi Taşköprü Yolu üzerine yapılan 62 yatak kapasiteli huzurevi törenle açıldı.

Vali Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, dünya nüfusu gibi Türkiye'nin de nüfusunun hızla yaşlandığını söyledi.

Her 10 kişiden birinin yaşının 65'in üzerinde olduğunu belirten Dallı, "Önümüzdeki 50-60 yıllık dönemde her 4 kişiden birinin 65 yaş üzeri olması öngörülüyor. Bizim geleneksel ailemizde biliyorsunuz, üç kuşak bir arada yaşıyordu. Yaşlıların bakımını herkes birbirinden öğrenerek en güzel şekilde yaşlılarına bakıyordu ama zaman değişiyor. Zamanla birlikte pek çok şey gibi bu da değişiyor. Modern zamanların, yadsınamaz bir gerçeği huzurevleri." diye konuştu.

Günün şartları gereği bu tür kurumların elzem olduğunu dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

"Devletimizin de bu konuda çok ciddi yatırımları var. Bizim huzur evlerimizin standardı kesinlikle dünya standartlarının üzerinde. Burada da eminim ki aynı şekilde gayet iyi standartlarda yaşlılarımıza, Kastamonu'muzun büyüklerine en güzel hizmet verilecektir. Ömerul Faruk Darende Beyefendiyi, onun ailesini kutluyorum, tebrik ediyorum."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise 15 ay önce huzurevinin startını verdiklerini ve bugün açılışı yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Yaşlılar bizim kıymetlilerimiz. Onlar bizim hafızalarımız, yol gösterenimiz. Onları en iyi şartlarda, misafir etmekten büyük kıvanç duyacağız." ifadesini kullandı.

Darende ailesi adına konuşan Esra Sertkaya ise aile olarak hayır işlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen huzurevini gezen protokol üyeleri görevlilerden bina hakkında bilgi aldı.

Programa AK Parti milletvekilleri Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci ve vatandaşlar katıldı.