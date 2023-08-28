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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:57
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsü H.C'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 24,26 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap, 1,18 gram ekstazi tozu, ruhsatsız av tüfeği ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        H.C. gözaltına alındı.

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