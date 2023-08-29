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        Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:19 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:19
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        Kastamonu'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, G.E'nin (78) kullandığı traktör Özboyu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan H.K. (65) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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