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        Mehter takımı, 30 Ağustos dolayısıyla Kastamonu Kalesi'nde gösteri sundu

        30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu Kalesi'nde mehter gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:42 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:21
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        Mehter takımı, 30 Ağustos dolayısıyla Kastamonu Kalesi'nde gösteri sundu
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        KASTAMONU (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu Kalesi'nde mehter gösterisi düzenlendi.

        Kastamonu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Ecdadın izinde Kastamonu Kalesi'nde şehitlerin hatırasına" programında, Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği üyelerince, kalede gösteri gerçekleştirdi.

        Çeşitli marşlar seslendiren mehteran takımına vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, ağustosun zaferler ayı olduğunu söyledi.

        Bu ayda Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya ziyaretinin de ağustosta gerçekleştiğini dile getiren Vidinlioğlu, hem Anadolu'nun kapılarını açan ecdadın hem de Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün ruhunun şad olmasını dileyerek, ebediyete intikal eden bütün şehitleri şükranla andıklarını ifade etti.

        Vidinlioğlu'nun konuşmasının ardından Atabey Gazi Türbesi'ne mehteran takımı yürüyüş gerçekleştirdi.

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