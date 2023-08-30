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        Kastamonu'da 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:16 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:16
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        Kastamonu'da 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da açık cezaevi firarisi, saklandığı evden kaçarken polisler tarafından yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumundan 9 Ağustos'ta firar eden O.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Hükümlünün saklandığı evi tespit eden polis ekipleri, adrese gittiklerinde O.P. pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Polisler, kovalamaca sonucu O.P'yi yakaladı.

        Toplamda 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kastamonu Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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