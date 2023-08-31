Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Kupa'yı kazanmak

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Süper Kupa'yı kazanmak istiyor.

Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi maçlarının hazırlıklarını sürdüren Kastamonu ekibi, sezonun ilk maçında Yenimahalle Belediyespor'u deplasmanda 41-34 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Kastamonu ekibi, 6 Eylül'de Ankara'da Yalıkavak Spor ile oynanacak maçtan galip ayrılarak Süper Kupa'yı evine götürmek istiyor.

Serpil İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

- "Yenimahalle maçı bizim için bir gösterge oldu"

Ligin ilk maçını almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan İskenderoğlu, "Kemik kadroyu koruduk. Üzerine yeni arkadaşlar eklendi. Onlar da takıma çok güzel bir şekilde uyum sağlayıp adapte oldular. Ligin ilk karşılaşması olan Yenimahalle maçı bizim için bir gösterge oldu." dedi.

Sezon başında alınacak bir kupanın önemli olduğuna işaret eden İskenderoğlu, "Süper Kupa'yı güzel bir oyunla, güzel bir hentbol maçı izleterek kazanmak istiyoruz. Kastamonu'ya bir tane daha Süper Kupa getirmek istiyoruz. Sezonun ilk kupası olan Süper Kupa'yı alıp Kastamonu'ya gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kasın ayında EHF Ligi 3. tur eleme maçında Macaristan'ın Praktiker-Vac takımı ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayına kadar takımın birbirine daha adapte olarak her şeyi rahat yapabilecek duruma geleceğini düşünüyorum. Türk oyuncularla devam ediyoruz hala. Böyle güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Umarım Avrupa Kupası'nda da turu geçer EHF Ligi'ne kalırız."