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        Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:50
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        Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ay önce hayatını kaybeden polis memurunun evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları için arama çalışması başlatıldı.

        Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan polis Mustafa Odabaşıoğlu (63), bir ay önce hayatını kaybetti. İlçede 2 katlı müstakil evde yaşayan Odabaşoğlu'nun kızı S. Odabaşoğlu evin tıkanan giderini açtırmak istedi.

        İddiaya göre Mustafa Odabaşoğlu'nun eşi F. Odabaşoğlu ise eşinin evin bahçesine el bombaları gömdüğünü, eşinden korktuğu için bunu daha önce söyleyemediğini ifade etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polisler evin bahçesinde kazı çalışması başlattı.

        Mahallede ikamet eden Nevin Tahtacı, AA muhabirine, komşularının bahçesinde kazı çalışması başlatıldığını söyledi.

        El bombalarının 2006 yılında gömüldüğünün iddia edildiğini anlatan Tahtacı, "Bir süre önce vefat etti. El bombalarını bahçesine gömmüş. Gömdüğünden eşinden başka kimsenin haberi yok. Geçenlerde vefatından sonra evin gideri tıkandığı için kızı kazdırmak istedi. Annesi de kızına durumu anlatmış. O da polise ihbar etti. Hepimiz merakla bekliyoruz." dedi.

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