Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Üniversitesi'nde inşa edilen 5 bin kişilik camide çalışmalar tekrar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Üniversitesi'nde inşa edilen 5 bin kişilik camide çalışmalar tekrar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde temeli 2016 yılında atılan ancak maddi nedenlerle tamamlanamayan 5 bin kişilik camide inşaat tekrar başladı.

        Kampüste 10 bin metrekare alana yapılan camide çalışmaların yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen programda kurban kesildi, dua edildi.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin tamamlanması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyleyerek, "Bu topraklarda hiçbir cami yarım kalmaz. Yani biz kalmayacağına bütün kalbimizle inanıyoruz." dedi.

        Vali Dallı, inşaat için gerekli olan 50 milyon liranın toplanması durumunda caminin yaklaşık 2 yıl içinde ibadete açılabileceğini kaydetti.

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise yıl sonuna kadar dış cepheyi ve kubbe kaplama işini bitirmeyi hedeflediklerini anlattı.

        Hayırseverlerden camiye katkıda bulunmalarını isteyen Topal, şöyle devam etti:

        "Hayırseverlerden az demeden katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Verilen küçük meblağlar yekunda ciddi rakamlara ulaşabiliyor. İnşallah başta personelimiz olmak üzere imkanı olan herkesten en azından cep telefonu faturası kadar buraya bir aidat mukabili veya otomatik ödemeyle beraber bir katkı sağlamalarını bekliyoruz. Çünkü toplamda bu rakamlar hakikaten bizim ciddi ihtiyaçlarımızı giderecek. Bugün inşallah güzel bir adım atılmış oldu. Ümit ederim aralık ayına varmadan da neticesini hep beraber almış olacağız."

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Evin bahçesinde el bombası kazısı
        Evin bahçesinde el bombası kazısı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bahçeye gömüldüğü söylenen el bombalarını arama ç...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bahçeye gömüldüğü söylenen el bombalarını arama ç...
        Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor
        Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor
        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Pınarbaşı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Pınarbaşı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Kupa'yı kazanma...
        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Kupa'yı kazanma...