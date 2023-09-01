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        Kastamonu'da polislerden düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:41
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        Kastamonu'da polislerden düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da polis ekipleri düğün ve özel günlerde silah kullanılmaması konusunda halkı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla dolandırıcılıktan, ev ve iş yerinde hırsızlıktan korunma, düğün ve özel günlerde silah kullanımının olumsuz etkileri konusunda kent sakinlerine bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler halka broşür verirken bazı iş yerlerine de "Düğünümüzde silah atmayın mutluluğumuz bozmayın" yazılı afişler astı.

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