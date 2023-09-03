İHH, depremzede çocukları TEKNOFEST'le buluşturdu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince kentteki depremzede çocuklar, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile buluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından şehre yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarından 14'ünün, İHH gönülleri eşliğinde TEKNOFEST'i görmesi sağlandı.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, depremzede aile ve çocuklarının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Depremzede çocukları TEKNOFEST'le buluşturdukları için hem kendilerinin hem de çocukların çok mutlu olduğunu belirten Güler, "Çocukların hem ufukları açıldı hem de ülkemizin ürettiği yerli ve milli ürünleri görme fırsatını yakaladılar. Bu tür organizasyonları çocuklarımızın istikbali adına çok önemsiyoruz." dedi.