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        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

        Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ile yarın Ankara'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:52
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        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı
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        Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanla hazırlıkları tamamlayan Kastamonu ekibi, bugün Ankara'ya gidecek.

        Serpil İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Kupa için hazır olduklarını kaydederek, "Sezonun ilk iki maçını galibiyetle tamamladık. O yüzden çok mutluyuz. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Galip gelmek istiyoruz. Geçen sene Türkiye Kupası'nda kaybettiğimiz Yalıkavakspor ile oynayacağız. Oradan kalan rövanşı almak istiyoruz. Bunun için gidiyoruz. Ankara'daki Kastamonulu taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Umarım Kastamonu'ya dönüşümüz kupa ile olur." diye konuştu.

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