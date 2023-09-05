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        Kastamonu'da halk sağlığı sokağı kurulacak

        Kastamonu'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında halk sağlığı sokağı kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:21
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        Kastamonu'da halk sağlığı sokağı kurulacak
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        İl Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 7 Eylül'de Nasrullah Meydanı’nda stantlar kurularak kent sakinlerine hizmet verilecek.

        Stantlarda tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü obezite, fiziksel aktivite, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, organ bağışı konusunda gün boyunca halka bilgilendirme yapılacak.

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