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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:32
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Tespit edilen iki kişinin üst ve aramasında 302 uyuşturucu hap, 29,76 gram bonzai,10,56 gram esrar ve 2,42 gram ufalanmış halde ekstazi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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