Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:59
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorum'dan iki kişinin piyasaya tarihi eser sürmek üzere Kastamonu'ya geldiğini tespit etti.
Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ü. ve S.T'nin üstleri ile araçlarında 82 sikke, 9 obje, 2 yüzük, 2 mühür, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.