Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:41
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.