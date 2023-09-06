Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kastamonu'da şoförlere "Narko Rehber" eğitimi verildi
        Kastamonu'da şoförlere "Narko Rehber" eğitimi verildi
        Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı
        Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı
        Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da halk sağlığı sokağı kurulacak
        Kastamonu'da halk sağlığı sokağı kurulacak