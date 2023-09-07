Kastamonu'da "Halk Sağlığı Sokağı" kuruldu

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nasrullah Meydanı'na kurulan stantlarda tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü gerçekleştiriliyor. Ayrıca obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında vatandaşlara bilgi veriliyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de madde bağımlılığıyla ilgili bilgi aktarılıyor.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, gazetecilere, 3-9 Eylül tarihlerinde Halk Sağlığı Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Müdürlüğe bağlı Halk Sağlığı Başkanlığının faaliyetlerini duyurma imkanı bulduklarını belirten Kutlu, "Sağlıklı beslenme, KETEM'le ilgili standımız var. Kanser tanımlama, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarımız, kanser tarama aracımız var, isteyen vatandaşlarımızdan rahim ağzı kanseri açısından da hemen numunelerini alabiliyoruz. Bunun yanında aile hekimi tanıtımıyla ilgili bir standımız var. Kısacası aslında tüm birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında burada bilgilendirme yapmayı hedefleyerek haftanın amacına uygun çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının bu seneki mottosunun "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" olduğunu hatırlatan Kutlu, "Su sağlığından tutun da yüzme sularına, çevre sağlığı, bebeklik dönemindeki aşılar, tarama testleri, yani yediden yetmişe her vatandaşımıza sunulan, daha çok bireysel olmanın dışında topluma ve halkın sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin tanıtıldığı bir halk sağlığı sokağı kurmaya çalıştık burada." diye konuştu.

Kutlu, vatandaşların stantlara ilgi gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Stantlarımızda bilgili, tecrübeli ve işin ehli sağlık personelimizin yanı sıra uzman hekimlerimiz de var. Herhangi bir hastalık tespit edilirse hastaneye yönlendiriliyorlar. Aslında zaten koruyucu sağlık hizmetleri, halk sağlığının özü de bu. Geleceğe dönük, kronik hastalıkların önlenmesi veya hastalığa bağlı sakatlıkların en aza indirilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Kanser taramaları da aynı şekilde, erken teşhis ve tedavi önemli."