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        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü

        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:09
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        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü
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        Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde Fatih S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet 5 Eylül'de, yolun karşısına geçemeye çalışan Nuran Demirci'ye çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Demirci, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaşam mücadelesini kaybeden Demirci'nin cenazesi, İnebolu ilçesinde toprağı verildi.

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