Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü
Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya, yaşam mücadelesini kaybetti.
Giriş: 08.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:09
Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde Fatih S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet 5 Eylül'de, yolun karşısına geçemeye çalışan Nuran Demirci'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirci, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşam mücadelesini kaybeden Demirci'nin cenazesi, İnebolu ilçesinde toprağı verildi.