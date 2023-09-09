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        MHP Kastamonu İl Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Harekete Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:23
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        MHP Kastamonu İl Kongresi yapıldı
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        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atabeygazi Mehteran Derneği üyelerince gösteri sunuldu.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı konuşmada, bir avuç kişiyle çıktıkları yolda, salonlara sığmadıklarını söyledi.

        MHP İl Başkanı Emre Şahin ise 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi yeniden başarıya imza atmak için yola koyulduklarını ifade etti.

        Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Emre Şahin yeniden seçildi.

        Kongreye, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, sivil toplum başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.

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