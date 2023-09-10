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        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kastamonu'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:26
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        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Özgür D'nin (40) kullandığı motosiklet Kastamonu-Karabük kara yolu Diphan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özgür D, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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