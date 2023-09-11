Kastamonu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Vali Meftun Dallı, Ali Fuat Darende İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Çocukları en güzel şekilde yetiştirmek gerektiğini kaydeden Dallı, "Bizim geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz öyle bir hazine ki başka hiç kimseden bir şey almaya, bakmaya aslında bizim ihtiyacımız yok. Kendimizinkini yeterince anlarsak, çocuklarımıza öğretebilirsek o hazine hepimize fazlasıyla yetecek durumda." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Yeni eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenciler şiirler okudu.

Törenin ardından Vali Dallı ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.