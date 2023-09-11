Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Kastamonu'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Meftun Dallı, Ali Fuat Darende İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

        Çocukları en güzel şekilde yetiştirmek gerektiğini kaydeden Dallı, "Bizim geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz öyle bir hazine ki başka hiç kimseden bir şey almaya, bakmaya aslında bizim ihtiyacımız yok. Kendimizinkini yeterince anlarsak, çocuklarımıza öğretebilirsek o hazine hepimize fazlasıyla yetecek durumda." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Yeni eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenciler şiirler okudu.

        Törenin ardından Vali Dallı ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ders sırasında cep telefonu kullanılmamasının akademik başarıyı artıracağı...
        Ders sırasında cep telefonu kullanılmamasının akademik başarıyı artıracağı...
        MHP Kastamonu İl Kongresi yapıldı
        MHP Kastamonu İl Kongresi yapıldı
        Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü
        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü