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        Araç'ta birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye hediyesi

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:14
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        Araç'ta birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye hediyesi
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        Araç Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan çanta ve kırtasiye seti Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ferit Güneş tarafından ilçedeki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

        Sarıkaya, gazetecilere, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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