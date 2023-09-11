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        Kastamonu'da aranan 2 firari hükümlü silahla yakalandı

        Kastamonu'da "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak ve kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan 2 firari hükümlü silahla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:37
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        Kastamonu'da aranan 2 firari hükümlü silahla yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak" suçundan 12 yıl hapis cezası alan H.A. ile "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası alan B.B. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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