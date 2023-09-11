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        Kastamonu'da nitelikli yağma iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde nitelikli yağma suçu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 20:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 20:20
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        Kastamonu'da nitelikli yağma iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesinde meydana gelen nitelikli yağma suçunun şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda olayın şüphelisi O.E, yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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