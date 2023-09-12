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        Kastamonu'da kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:12
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        Kastamonu'da kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında 12 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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