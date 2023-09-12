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        Tosya'da Üçoluklar mesire alanında çalışmalar sürüyor

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:44
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        Tosya'da Üçoluklar mesire alanında çalışmalar sürüyor
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        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan park ve mesire alanlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yeni projelere imza attıklarını vurguladı.

        Üçoluklar mesire alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Son dönemde mahallelerimizde yeşil alan olarak ayrılan birçok bölgenin inşasına başlamakla birlikte Üçoluklar mesire alanının genişletilmesi için yapılan projenin ardından hızlıca alan temizlenerek ilk kazma vuruldu. Bittiğinde 100 kameriye, barbekü, yürüyüş ve bisiklet yolları, 165 aydınlatma direği ve sulama sistemleri, iki yeni alanda çocuk oyun grupları, yaklaşık 25 çeşit yeni bitki ve ağaç türü ile yeni mesire alanımız şehrimize çok yakışacak."

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