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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:33
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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 personelle oluşturulan 4 ekip tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, ölüme sebebiyet verme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan A.O.O, hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, 10 ay hapis cezası olan H.B. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. yakalandı.

        Polis, işlemlerin tamamlanması için hükümlüleri emniyete götürdü.

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